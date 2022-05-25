Mersin'de öğrenciler Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi - Haberler

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Mersin'de öğrenciler Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi

AA - Selahattin Özbozkurt - Kültür Sanat
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Mersin'de öğrenciler Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi

Mersin'de ilkokul öğrencileri, Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret etti.

Mersin'de ilkokul öğrencileri, Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından Toroslar ilçesindeki Çapar Ayvagediği İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için gezi programı düzenledi.

Etkinliğe katılan 44 öğrenci, Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi.

Gezi programına jandarma personelleri de katıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Kültür Sanat

Toroslar, Jandarma, Mersin, Tarsus, Kültür Sanat, Haberler

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