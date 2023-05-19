Mersin'de Öğrenci ve Öğretmenlerden 19 Mayıs Kareografi Şöleni

Mersin'de bir lisede öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı kareografi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına renk kattı. 500 öğrenci ve 50 öğretmenin görev aldığı etkinlikte Milli Mücadelede Kurtuluş Savaşı Canlandırma Kareografisi sergilendi.

MERSİN'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir lisede öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı kareografi, görsel şölen oluşturdu. Merkez Akdeniz ilçesi Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle farklı bir kutlamaya imza attı. Beden eğitimi öğretmenleri Tarkan Ulubaba ve Osman Bayram gözetiminde hazırlanan 'Milli Mücadelede Kurtuluş Savaşı Canlandırma Kareografisi'nde 500 öğrenci ile 50 öğretmen görev aldı. Kutlamalar nedeniyle okul bahçesinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduktan sonra resmi geçit yapıldı. Etkinliğin devamında öğretmen ve öğrenciler konuşmalar yapıp, şiir ve marşlar okuyarak töreni tamamladı.