Mersin'de Neşet Ertaş'ı Anma Konseri Düzenlendi

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin'deki Kırşehirliler Derneği, Neşet Ertaş'ı Anma Konseri düzenledi. Sanatçı İsmail Altunsaray ve Kırşehir Abdallar Topluluğu'nun sahne aldığı konserde türküler 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın anısına seslendirildi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Neşet Ertaş'ı Anma Konserine, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 27. Dönem CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Mersin'deki Kırşehirliler Derneği Başkanı Hüseyin Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile belediye meclis üyeleri katıldı. Mersinliler anma gecesinde salonu doldururken, İsmail Altunsaray ve Kırşehir Abdallar Topluluğu, Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ı unutulmaz eserleriyle andı. Neşet Ertaş'ın hayatından kesitlerin anlatıldığı ve eserlerinin dinleyicilerle buluştuğu anma konseri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

"BİZİM HAYATA BAKIŞIMIZDA BİR VEFA VAR"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit konserin açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hayata bakışımızda bir vefa var. Yani biz ilk defa anma yapmıyoruz. Büyük ozanlarımızı, şairlerimizi özellikle bu salonda çok andık, anmaya da devam edeceğiz. Bugün büyük ozanımız Neşet Ertaş için bir aradayız. 2019 yılında Kırşehir, müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alındı. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş başta olmak üzere halk ozanlarının beslendiği bozlak kültürü ve Abdal geleneği gelecek kuşaklara aktarılıyor. Bu gece hem 2012 yılında aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'ı anıyor hem de bu mirasa sahip çıkıyoruz.11 yıl önce kaybettiğimiz ozanımızı burada tekrar sizlerle beraber anıyoruz. Işıklarda uyusun. ve 'Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur.' sözü çok kıymetli."