Mersin'de "Lamekan Çiniler" sergisi açıldı

Mersin'de çini sanatçısı Merve Kara'nın öğrencileriyle hazırladığı 'Lamekan Çiniler' sergisi, 16 öğrencinin 50 eseriyle İçel Sanat Kulübü'nde açıldı. Kara, çini sanatının kültürel hafızayı koruyan önemli bir miras olduğunu belirtti.

Mersin'de çini sanatçısı Merve Kara ile öğrencilerinin hazırladığı eserler, "Lamekan Çiniler" adlı sergide izlenime sunuldu.

İçel Sanat Kulübü'nde açılan sergide, Kara ile çini atölyesinde eğitim verdiği 16 öğrencisinin 50 eseri yer aldı.

Etkinliğe katılan davetliler, sergilenen çinileri inceledi.

Sanatçı Kara, AA muhabirine, sanatseverlerin sergiye ilgisinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Geleneksel sanatların önemli bir miras olduğunu vurgulayan Kara, "Çini sanatı, bu toprakların kültürel hafızasıdır, bizi bir arada tutar ve görünmez bir köprüyle kültüre bağlar." dedi.

Kara, bir yıllık emeğin ardından açılan serginin adının özel anlam taşıdığını ifade ederek "Lamekan, 'zamansız, mekansız' demek. Biz de bunu yansıtabileceğimiz en güzel alanın çini olacağını düşündük. Tüm bu çalışmalar 16. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar zamansız bir yolculukta." diye konuştu.

Sergiyi gezen Nursen Sandal, "Eserleri çok güzel buldum, büyük ilgiyle inceledim. Geçmişten günümüze güzel bir yolculuk. Çok büyük emek var." ifadesini kullandı.

"Lamekan Çiniler" sergisi, 8 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Kültür Sanat
