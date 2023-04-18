Mersin'de 'La Traviata' operasından uyarlanan rejili konser sahnelenecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operasından uyarlanan rejili konseri sanatseverlerle buluşturacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operasından uyarlanan rejili konseri sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Verdi'nin, Fransız yazar Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" romanından operaya uyarladığı eser, rejili konser formatıyla 20 Nisan Perşembe saat 20.30'da Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Rejisörlüğünü Melih Öztürk'ün yapacağı tek perdelik eserin orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, koro şefliğini Anıl Aydın, koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını Barış Arslan, video projeksiyon tasarımını Umut Sinan Özdemir üstlenecek.

Konserde, Kenan Korbek, Eylem Demirhan Duru, Hale Soner Kekeç, Bülent Bezdüz, Cengiz Sayın, Nihan Çetin Aydın, Tolga erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız ve Korhan Dinçer de solist sanatçı olarak sahne alacak.

Sanatçılara, MDOB'un orkestrası, korosu ve balerinleri de eşlik edecek.