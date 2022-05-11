Mersin'de kuaförlük ve güzellik kursiyerlerinin tasarımları sergilendi

MERSİN (AA) - Mersin'de, kuaförlük ve güzellik alanında eğitim alan kursiyerlerin tasarımlarının yer aldığı defile düzenlendi.

Mersin Halk Eğitim Merkezi'nde "Hayat Boyu Öğrenme" programı kapsamında eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı tasarımlar, düzenlenen defilede sergilendi.

Defilenin finali, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafeti taşıyan mankenle yapıldı.

Kuaförlük ve Güzellik Birimleri Alan Şefi Sema Karayılan, gazetecilere, kursiyerlerin defile için 3 ay hazırlık yaptığını belirterek, çalışmada 40 kişinin yer aldığını söyledi.