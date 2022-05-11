Mersin'de kuaförlük ve güzellik kursiyerlerinin tasarımları sergilendi - Haberler

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Mersin'de kuaförlük ve güzellik kursiyerlerinin tasarımları sergilendi

AA - Aleyna Coşkun - Kültür Sanat
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Mersin'de kuaförlük ve güzellik kursiyerlerinin tasarımları sergilendi

Mersin'de, kuaförlük ve güzellik alanında eğitim alan kursiyerlerin tasarımlarının yer aldığı defile düzenlendi.

MERSİN (AA) - Mersin'de, kuaförlük ve güzellik alanında eğitim alan kursiyerlerin tasarımlarının yer aldığı defile düzenlendi.

Mersin Halk Eğitim Merkezi'nde "Hayat Boyu Öğrenme" programı kapsamında eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı tasarımlar, düzenlenen defilede sergilendi.

Defilenin finali, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafeti taşıyan mankenle yapıldı.

Kuaförlük ve Güzellik Birimleri Alan Şefi Sema Karayılan, gazetecilere, kursiyerlerin defile için 3 ay hazırlık yaptığını belirterek, çalışmada 40 kişinin yer aldığını söyledi.

AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat

Halk Eğitim Merkezi, Mersin, Kültür Sanat, Haberler

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