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Mersin'de koruma altındaki Agave bitkisi çiçek açtı

AA - Murat Pancar - Kültür Sanat
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Mersin'de koruma altındaki Agave bitkisi çiçek açtı

Mersin'in Silifke ilçesinde, deniz kenarında filizlenince etrafı çitlerle çevrilerek korumaya alınan Agave bitkisi çiçeklendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, deniz kenarında filizlenince etrafı çitlerle çevrilerek korumaya alınan Agave bitkisi çiçeklendi.

İlçenin turizm merkezlerinden Akkum Mahallesi'nde deniz kenarındaki kayalıkların arasında çıkan bitki, Kaymakamlık tarafından korumaya alındı.

Belediye ekiplerince bakımının yapılmasının ardından etrafı çitlerle çevrilen bitki, 5 metre uzunluğa ulaştı.

Sadece bir kez çiçeklendiği için halk arasında "Sabır otu" olarak da bilinen bitki, ilk kez çiçek açtı.

Vatandaşlar ve tatil için bölgeye gelen turistler, ilgi gösterdikleri Agave bitkisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatilcilerden Mikail Bolat, AA muhabirine, bitkiyi çiçeklere bürünmüş halde gördüğü için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Veli Avcı da bitkiyi uzun yıllardır gördüğünü ancak ilk kez çiçek açmasına tanık olduğunu anlattı.

AA / Murat Pancar - Kültür Sanat

Kaymakamlık Mersin Kültür Sanat Haberler

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