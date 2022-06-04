Mersin'de hükümlülerin hazırladığı sergi açıldı - Haberler

Mersin'de hükümlülerin hazırladığı sergi açıldı Mersin'de hükümlülerin hazırladığı kağıt rölyef sergisi açıldı. Mersin'de hükümlülerin hazırladığı kağıt rölyef sergisi açıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak öncülüğünde başlatılan proje kapsamında mesleki ve teknik eğitim alan hükümlüler, kağıt rölyef çalışmalarını Mersin Adliyesi'nde sergiledi. Açılışı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve kent protokolü tarafından yapılan sergide 75 hükümlünün çalışmaları yer aldı. Vali Pehlivan ve diğer katılımcılar, açılışın ardından sergiyi gezdi. AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat Cumhuriyet Mersin Kültür Sanat Haberler

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