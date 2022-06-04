Mersin'de hükümlülerin hazırladığı sergi açıldı - Haberler

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Mersin'de hükümlülerin hazırladığı sergi açıldı

AA - Aleyna Coşkun - Kültür Sanat
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Mersin'de hükümlülerin hazırladığı sergi açıldı

Mersin'de hükümlülerin hazırladığı kağıt rölyef sergisi açıldı.

Mersin'de hükümlülerin hazırladığı kağıt rölyef sergisi açıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak öncülüğünde başlatılan proje kapsamında mesleki ve teknik eğitim alan hükümlüler, kağıt rölyef çalışmalarını Mersin Adliyesi'nde sergiledi.

Açılışı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve kent protokolü tarafından yapılan sergide 75 hükümlünün çalışmaları yer aldı.

Vali Pehlivan ve diğer katılımcılar, açılışın ardından sergiyi gezdi.

AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat

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