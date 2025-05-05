Mersin'de 'Gülnar Sofrası' Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de 'Gülnar Sofrası' Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Gülnar Sofrası' etkinliği, local gelenekleri tanıtmak için gerçekleştirildi. Etkinlikte mehteran konseri ve halk oyunları gösterileri ile birlikte, vatandaşlara yöresel lezzetler sunuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Gülnar Sofrası" etkinliği düzenlendi.

Gülnar Bir Derneğince Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Osmaniye Belediyesinin mehteran takımı konser verdi.

Silifke Belediyesinin halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, vatandaşlara Gülnar'a özgü keşkek ve yahninin ikram edildi.

Etkinliğe, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk ve Gülnar Bir Derneği Başkanı Ahmet Uslu da katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.