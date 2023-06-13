Mersin'de 'Güçlü Kadınlar ve Şahmeran' temalı sergi ve defile düzenlendi

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) işbirliğiyle 'Güçlü Kadınlar ve Şahmeran' temalı sergi ve defile düzenlendi. Mersin Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen sergide Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı eserler sergilendi.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) işbirliğiyle "Güçlü Kadınlar ve Şahmeran" temalı sergi ve defile düzenlendi.

Mersin Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen sergide Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı eserler sergilendi.

Model Doğa Bekleriz'in kreasyonunu yaptığı "Güçlü Kadınlar ve Şahmeran" temalı koleksiyon, enstitünün atölyelerindeki çalışmayla kıyafetlere dönüştürüldü.

Tarihi eserlerin arasında yürüyen GİŞKAD bünyesindeki mankenler, özenle hazırlanan 10 tasarımı sergiledi.

Defilenin finali, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafeti taşıyan mankenle yapıldı.

Etkinliğe, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Garnizon ve Bölge Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik'in eşi Oya Gedik, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Çukurova SİFED Başkanı Hüseyin Kış, Memur Sen ve Eğitim Birsen İl Başkanı Abdullah Çelik, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı ve model Doğa Bekleriz de katıldı.