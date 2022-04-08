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Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunca 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunca 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mersin Kongre ve Sergi Salonu'ndaki etkinlikte Roman müzisyenler sahne aldı.

Programda Roman kültürünü yansıtan oyunlar oynandı, şarkılar söylendi. Katılımcılar müzisyenlerin söylediği şarkılara eşlik etti. Etkinlikte, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu kreş öğrencileri de dans gösterileri sundu.

Programa, Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Roman vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

Akdeniz, Mersin, Kongre, Nisan, Kültür Sanat, Haberler

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