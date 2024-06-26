Mersin'de Deniz ve Güneş Festivali Düzenlenecek

Mersin Valiliği koordinesinde 29-30 Haziran'da Deniz ve Güneş Festivali yapılacak.

Valiliğin açıklamasına göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mezitli Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen festival Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis sahilinde düzenlenecek.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın da kutlanacağı festival, deniz üzerinde 1 kilometrelik Türk bayrağı açma seremonisiyle başlayacak.

Festivalde plaj voleybolu, jet ski, flyboard gösterileri, yüzme, kano ve yelkenli yarışları gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında şarkıcı Simge ve Norm Ender sahne alacak.

Turizm ve tanıtıma yönelik gösterilerin de yapılacağı festival 30 Haziran'da sona erecek.