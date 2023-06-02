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Mersin'de Çocukların Eğitimine Destek İçin Senfonik Pop Konseri

Mersin'de Çocukların Eğitimine Destek İçin Senfonik Pop Konseri

Kültür Sanat Haberleri

Mersin'de çocukların eğitimine destek amacıyla senfonik pop konseri düzenlenecek. Konser, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi tarafından Geleceğe Ses Ver Projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Mersin'de çocukların eğitimine destek amacıyla senfonik pop konseri düzenlenecek.

Konser, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi tarafından Geleceğe Ses Ver Projesi kapsamında 5 Haziran Pazartesi saat 20.30'da Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Genel sanat yönetmenliğini ve koordinatörlüğünü Seda Yörenç'in yapacağı konserin sunuculuğunu Volkan Severcan üstlenecek.

Konserde, kentte görev yapan yerel yöneticiler, çeşitli iş kollarında tanınmış isimler ve çocuk korosu da sahne alacak.

Etkinliğin geliri çocukların eğitimi için bağışlanacak.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

Mersin Kültür Sanat Haberler

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