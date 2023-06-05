Mersin'de Çocukların Eğitimine Destek Amacıyla Senfonik Pop Konseri Düzenlendi

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi tarafından Geleceğe Ses Ver Projesi kapsamında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, çocuk korosu ve yerel yöneticiler sahne aldı. Etkinlikten elde edilen gelirin, çocukların eğitimi için bağışlanacağı belirtildi.