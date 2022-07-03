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Mersin'de çocuklara dondurma dağıtılıyor

AA - Serkan Avci - Kültür Sanat
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Mersin'de çocuklara dondurma dağıtılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, havaların ısınmasıyla çocuklara dondurma dağıtımına başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, havaların ısınmasıyla çocuklara dondurma dağıtımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, tek kullanımlık kaplara doldurulan dondurmaları, özellikle kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaştırıyor.

Uygulama, yaz mevsiminin sonuna kadar devam edecek.

AA / Serkan Avci - Kültür Sanat

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