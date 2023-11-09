Mersin'de Çocuklar Atatürk Evi Müzesi'ni Ziyaret Etti

Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz Belediyesi öncülüğünde çocuklar, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti. Çocuklar, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi ve şiirler okudu.

Mersin'de merkez ilçe Akdeniz Belediyesi öncülüğünde çocuklar, ' 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Güneş ve Karaduvar Kültür ve Sanat Evlerindeki kreş sınıfı ve oyun odasının minikleri, 10 Kasım ruhunu Atatürk Evi'ni gezerek yaşadı. Çocuklar, Atatürk Caddesi'nde yer alan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Ocak 1925 tarihinde Mersin'e geldiğinde konakladığı Mersin Atatürk Evi Müzesi'ni öğretmenlerinin eşliğinde gezdi. Evin odalarını, Atatürk'ün kullandığı eşyaları, araç gereçleri ve uyuduğu yatağı ilgiyle inceleyen minikler bir taraftan da öğretmenlerinin verdiği bilgileri dinledi.

Çocuklar şiirler okudu

Atatürk'ün Mersin'e geldiğinde kaldığı evi gördüklerinde duygulu anlar yaşayan Akdenizli çocuklar, okudukları şiirlerde geçen, "Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor", "Atatürk'ü unutmayacağız", "Atam izindeyiz", "Atam seni çok özledim" şeklinde ifadeler ile duygularını dile getirdi. Konuşmaların ardından çocuklar ellerindeki siyah balonları gökyüzüne bıraktı.

"Çocuklarımıza küçük yaşta bu duyguyu yaşatabilmek bizim için gurur"

Karaduvar Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinden Başak Fesli, çocuklarıyla birlikte Mersin Atatürk Evi'ne geldiklerini ifade ederek, "Atamızın hem hatıralarını hem de kullandığı eşyaları görerek, birebir o duyguları yaşadık. Çocuklarımıza küçük yaşta bu duyguyu yaşatabilmek bizim için ayrı bir gurur. Hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Atatürk'ü unutmadık, kalbimizde yaşatıyoruz. Böyle bir etkinlik düzenlediği için Başkanımız Mustafa Gültak'a teşekkür ederiz" dedi.

Karaduvar Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinden Gamze Fesli ise çocuklara bu duyguyu yaşatmak için güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini kaydederek, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür etti. - MERSİN