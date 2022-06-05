Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahilde temizlik yapıldı - Haberler

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Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahilde temizlik yapıldı

AA - Serkan Avci - Kültür Sanat
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Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahilde temizlik yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri ve öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla caretta carettaların yuva yaptığı ve kum zambaklarının yetiştiği kumsalı temizledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri ve öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla caretta carettaların yuva yaptığı ve kum zambaklarının yetiştiği kumsalı temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe, belediyenin spor okulunda "Doğa Müfettişi" olan öğrenciler de katıldı.

Katılımcılar, deniz kaplumbağası yuvalarının bulunduğu ve kum zambaklarının yetiştiği kumsalı temizledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, doğayı ve çevreyi korumak için mücadele ettiklerini belirtti.

"Doğa Müfettişi" olan öğrenciler de çevre temizliğinin önemine değinerek, doğaya çöp atılmaması uyarısında bulundu.

AA / Serkan Avci - Kültür Sanat

Dünya Çevre Günü Mersin Kültür Sanat Haberler

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