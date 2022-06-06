Mersin'de "Bisiklet Evi" açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de "Bisiklet Evi" açıldı

AA - Aleyna Coşkun - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Mersin'de 'Bisiklet Evi' açıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bisiklet tutkunlarının faydalanabileceği "Bisiklet Evi"nin açılışı gerçekleştirdi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bisiklet tutkunlarının faydalanabileceği "Bisiklet Evi"nin açılışı gerçekleştirdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Kent Konseyi iş birliğinde Menderes Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bisiklet Evi için açılış töreni düzenlendi.

Törene, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe protokolü ve bazı bisiklet dernekleri üyeleri de katıldı.

Katılımcılar, açılışın ardından bisiklet sürüş eğitimlerinin de verileceği binayı gezdi.

AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat

Kent Konseyi Mezitli Mersin Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title