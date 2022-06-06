Mersin'de "Bisiklet Evi" açıldı - Haberler

Mersin'de "Bisiklet Evi" açıldı
AA - Aleyna Coşkun - Kültür Sanat
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Mersin'in Mezitli ilçesinde, bisiklet tutkunlarının faydalanabileceği "Bisiklet Evi"nin açılışı gerçekleştirdi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde, bisiklet tutkunlarının faydalanabileceği "Bisiklet Evi"nin açılışı gerçekleştirdi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Kent Konseyi iş birliğinde Menderes Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bisiklet Evi için açılış töreni düzenlendi.
Törene, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe protokolü ve bazı bisiklet dernekleri üyeleri de katıldı.
Katılımcılar, açılışın ardından bisiklet sürüş eğitimlerinin de verileceği binayı gezdi.
AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat