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Mersin'de bir kadın atık malzemelerle dekoratif ürünler tasarlıyor

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Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan İlknur Tezcan, atık malzemeleri kullanarak biblo, tablo ve hediyelik eşyalar tasarlıyor ve satarak gelir elde ediyor. Ayrıca Tezcan, atölyesinde kadınlara ücretsiz kurslar da veriyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir çocuk annesi İlknur Tezcan, atık malzemeler kullanarak dekoratif ürün tasarlıyor.

İskele Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Tezcan, atık malzemeleri değerlendirmek için evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürdü.

Tezcan, topladığı gazete, meyve suyu kutusu, bez, cam ve pet şişeleri yaptığı eserlerde kullanmaya başladı.

Atık malzemeleri biblo, tablo ve hediyelik eşyalara dönüştüren Tezcan, sattığı ürünlerden gelir elde ediyor.

Bir çocuk annesi İlknur Tezcan, AA muhabirine, atölyesinde severek çalıştığını söyledi.

Atıklardan çıkan eserleri görünce mutlu olduğunu belirten Tezcan, "Çöp olarak görülen malzemeleri sanata dönüştürüyorum. Yaptığım işten memnunum." dedi.

Tezcan, atölyesinde kadınlara ücretsiz kurs da verdiğini anlattı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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