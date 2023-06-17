Üye Girişi
Haberler
Mersin'de Babalar Günü etkinliği düzenlendi

Mersin'de Babalar Günü etkinliği düzenlendi

Kültür Sanat Haberleri

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Babalar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar babalarıyla bir araya geldi ve el boyama etkinliği yaptı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Babalar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Özgürlük Mahallesi'ndeki Kültür ve Sanat Evi'nde Babalar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte sanat evinde eğitim alan çocuklar, babalarıyla bir araya geldi. Burada, çocuklar babalarına hediye verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklar, babalarıyla el boyama etkinliği de yaptı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, babaların kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat

Babalar Günü Akdeniz Mersin Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title