Mersin'de Arnica Art Land Sanat Çalıştayı sergisi açıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Arnica Art Land Sanat Çalıştayı" kapsamında hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide, çalıştay kapsamında Mersin'e gelen sanatçıların Borcak yaylasında hazırladığı eserler sergilendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, açılışta yaptığı konuşmada, sanat eserlerinin toplumların devamlılığı açısından önem arz ettiğini söyledi.

Sanatsal faaliyetlerin kente yakıştığını belirten Pehlivan, "Borcak Yaylası en güzel yaylalarımızdan biri. Sadece şehir merkezlerinde değil, yaylalarımızda bile sanatsal faaliyetler yapılabiliyor. Biz de ailecek sanatın içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Bunlar aslında hayatı renklendiren, tat katan olgular. Bundan sonra da kurum kuruluşlarımızda, sergi salonlarımızda, sanat faaliyeti yapılabilecek ortamlarda bugün olduğu gibi vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer de Mersin'e böyle bir hizmette bulunmanın tarifsiz duygusu içinde olduğunu dile getirdi.

Sergiyi vefat eden babasına ithaf ettiğini aktaran Biçer şunları kaydetti:

"Burada geçen sene 32 sanatçının Borcak Yaylası'nda yapmış olduğu 80'i aşkın eserden 57'si sergileniyor. Çeşitli boyut ve ebatlarda bir hafta boyunca çağdaş modern Türk sanatıyla ilgili eserler ürettiler. Eserleri bugün sanatseverlerin beğenisine sunduk. Bu aslında 10 senelik bir proje ve sonunda müze kurulmasına kadar gidecek. Asıl hedefimiz bu topraklarda çağdaş resim sanatıyla ilgili bir müze kurmak. "

Konuşmaların ardından katılımcılar sergide yer alan eserleri inceledi.