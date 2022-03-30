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Mersin'de açık havada kitap okuma etkinliği yapıldı

AA - Aleyna Coşkun - Kültür Sanat
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Mersin'de açık havada kitap okuma etkinliği yapıldı

Mersin'de, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve aileler açık havada kitap okudu.

MERSİN (AA) - Mersin'de, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve aileler açık havada kitap okudu.

Türk Kütüphaneciler Derneğince, Millet Bahçesi'nde "81 İlde Kitap Okuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Kütüphane Haftası kapsamında "Okursak dünya güzelleşir" sloganıyla düzenlenen etkinliğe 24 Kasım İlkokulu'nun öğretmenleri ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, güneşli havada kitap okudu.

Etkinliğe çocuğuyla gelen Ceren Meral, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Mustafa Çakır da kızının kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, açık havada kitap okumaktan keyif aldıklarını anlattı.

AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat

Kütüphane Haftası, Mersin, Kitap, Türk, Kültür Sanat, Haberler

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