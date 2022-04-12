Mersin'de 9 ülkeden 27 ressam Alahan Manastırı'nı gezdi - Haberler

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Mersin'de 9 ülkeden 27 ressam Alahan Manastırı'nı gezdi

AA - Ahmet Güler - Kültür Sanat
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Mersin'de 9 ülkeden 27 ressam Alahan Manastırı'nı gezdi

Mersin'in Mut ilçesinde, 9 ülkeden 27 ressamın katılımıyla ilk kez düzenlenen Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu devam ediyor.

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, 9 ülkeden 27 ressamın katılımıyla ilk kez düzenlenen Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu devam ediyor.

Mut Belediyesinin desteğiyle, Mut Uluslararası Sanat, Kültür, Eğitim ve Müzecilik Derneği (USKEM) tarafından organize edilen sempozyuma katılan ressamlar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Alahan Manastırı'nı gezdi.

Katılımcılar, gezi programının ardından Karaekşi Tabiat Parkı'nda düzenlenen canlı performans etkinliğinde resim çizdi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, parkta çalışmalarını sürdüren ressamlarla bir araya geldi.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceği organizasyon, 16 Nisan'da sona erecek.

AA / Ahmet Güler - Kültür Sanat

UNESCO Dünya Mirası, Karacaoğlan, Mersin, Kültür Sanat, Haberler

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