Mersin'de 5. Patifest Coşkusu
Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Patifest, ziyaretçileri farklı etkinliklerle buluşturdu. Kedi ve köpeklerin de katıldığı festivalde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi için çalışmalar yapıldı.
Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "Patifest" ziyaretçileri ağırladı.
Büyükşehir Belediyesince organize edilen festival, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridindeki Fenerbahçe Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Festivalde, boyama, fide dikimi, dans ve resim sergisi etkinlikleri ile kortej yürüyüşü düzenlendi.
Bazı vatandaşların kedi ve köpekleriyle katıldığı "Patifest"te, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivaldeki stantları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcılarla sohbet etti.
Ziyaretçilerden Tarık Aydoğan, AA muhabirine, ailesiyle geldiği etkinlikte keyifli zaman geçirdiğini söyledi.
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