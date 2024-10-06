Üye Girişi
Haberler

Mersin'de 5. Patifest Coşkusu

Mersin'de 5. Patifest Coşkusu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Patifest, ziyaretçileri farklı etkinliklerle buluşturdu. Kedi ve köpeklerin de katıldığı festivalde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi için çalışmalar yapıldı.

Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "Patifest" ziyaretçileri ağırladı.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen festival, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridindeki Fenerbahçe Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Festivalde, boyama, fide dikimi, dans ve resim sergisi etkinlikleri ile kortej yürüyüşü düzenlendi.

Bazı vatandaşların kedi ve köpekleriyle katıldığı "Patifest"te, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivaldeki stantları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcılarla sohbet etti.

Ziyaretçilerden Tarık Aydoğan, AA muhabirine, ailesiyle geldiği etkinlikte keyifli zaman geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat

Yerel Haberler Hayvan Hakları Kültür Sanat Etkinlikler Festival mersin Yaşam kedi

İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi

 İzmir'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti

Korkunç görüntü sonrası İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında
Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Gaziantep FK Bein Sports 2 canlı izle! Beşiktaş-Gaziantep FK 6 Ekim canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sports 1 canlı izle! GS-Alanyaspor 6 Ekim canlı yayın bilgileri... Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i açıklandı mı? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 114. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Masterchef Canlı İzle! 6 Ekim Masterchef CANLI izle! Masterchef CANLI izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı full HD bölüm izle! Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm tek parça izle! Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 3. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var?
title