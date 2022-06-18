Mersin'de &quot;3 Tenor&quot; piyanolu şan konseri verilecek - Haberler

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Mersin'de "3 Tenor" piyanolu şan konseri verilecek

AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
Mersin'de '3 Tenor' piyanolu şan konseri verilecek

Mersin'de müzikseverler, 21 Haziran'da "3 Tenor" piyanolu şan konserinde buluşacak.

Mersin'de müzikseverler, 21 Haziran'da "3 Tenor" piyanolu şan konserinde buluşacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesinden (MDOB) yapılan açıklamaya göre, konser, 21 Haziran Salı saat 20.30'da Mersin Güzel Sanatlar Galerisi bahçesinde verilecek.

Tenorlar Ali Ulvi Karaca, Onur Polat ve Baran Taner'in sahne alacağı konserde, solistlere piyanoda Rufina Usmanova ve obuada Bilal Güncan eşlik edecek.

Konserde müzikallerden türkülere uzanan geniş repertuvar sanatseverlere sunulacak.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

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