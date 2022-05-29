Mersin'de 13. Gezende Erik Festivali yapıldı - Haberler

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 13. Gezende Erik Festivali düzenlendi.

Gülnar Belediyesi desteğiyle, Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen festivalde çeşitli eğlenceler gerçekleştirildi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, festivalin açılış töreninde, organizasyonun ilçenin ve mahallenin tanıtımı için önemli olduğunu ifade etti.

Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Aydın da hasat döneminin ardından festivali gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, konser gerçekleşti.