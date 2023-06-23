Mersin'de 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali başladı

Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen '11. Uluslararası Soli Güneş Festivali' Viranşehir Mahallesi Soli Arena konser alanında başladı. Festival kapsamında, rap şarkıcısı ve söz yazarı Motive konser verdi. Festival 25 Haziran'a kadar devam edecek.