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Mersin'de 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali başladı

Mersin'de 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali başladı

Kültür Sanat Haberleri

Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen '11. Uluslararası Soli Güneş Festivali' Viranşehir Mahallesi Soli Arena konser alanında başladı. Festival kapsamında, rap şarkıcısı ve söz yazarı Motive konser verdi. Festival 25 Haziran'a kadar devam edecek.

Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Soli Güneş Festivali" başladı.

Viranşehir Mahallesi Soli Arena konser alanında gerçekleştirilen etkinlik dans gösterileri, müzik dinletisi ve spor etkinlikleriyle başladı.

Festival kapsamında, rap şarkıcısı ve söz yazarı Motive konser verdi.

Konserde sevilen parçalarını seslendiren sanatçıya hayranları eşlik etti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sanatçıya çiçek takdim etti.

Festival 25 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat

Mezitli Mersin Güneş Kültür Sanat Haberler

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