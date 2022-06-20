Mersin'de 10. Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin tanıtımı yapıldı

Mersin'de düzenlenecek 10. Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde düzenlenen etkinlikte, festivalin içeriği hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Programda, Mersin Uluslararası Limanı ile Mezitli Belediyesi arasında Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazılarına destek verilmesi amacıyla hazırlanan protokol imzalandı.

Protokolü, Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Johan Van Daele ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan imzaladı. Bu protokole göre Mersin Uluslararası Limanı, kazı çalışmaları için 500 bin lira destekte bulunacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, toplantıda, enerjinin ve enerji kaynaklarının önemine dikkati çekti.

Festivalde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Tarhan, "Antik limanın doğu ve batı mendireğinin kazı çalışmalarına önümüzdeki günlerde hemen başlayacağız ve dünyaya da bunu duyurmuş olacağız. Deniz, antik limanın ortaya çıkmasıyla sütunların uç noktasına gelmiş olacak. Mezitli, Türkiye ve dünya için çok önemli." diye konuştu.

Tanıtım toplantısı, müzik dinletisiyle sona erdi.

Uluslararası Soli Güneş Festivali 24 Haziran'da başlayacak. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek.