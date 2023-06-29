Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Yaz Dostum Konserleri' düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen 'Yaz Dostum Konserleri' ile vatandaşlar müziğin ve eğlencenin tadını çıkarıyor. Konserler, Mersin'in çeşitli ilçelerinde ve şehir merkezinde gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Türk Müziği Orkestrası tarafından sahnelenen konserlerde, vatandaşlar birbirinden güzel parçalara eşlik ediyor ve halaylar çekiyor. Konserler, gençlerin ve Mersin halkının keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yaz Dostum Konserleri' ile vatandaşlar, müziğin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkarıyor.

Kültür sanat etkinliklerini kent merkezinden ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Tarsus'tan Silifke'ye, Anamur'dan Bozyazı'ya, Mut'tan Aydıncık'a kadar pek çok ilçede, 'Yaz Dostum Konserleri'düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ile Türk Müziği Orkestrasının sahne aldığı konserlerde, çalınan birbirinden güzel parçalara eşlik eden vatandaşlar, zaman zaman Türk müziği konserleriyle de halaylar çekti.

Konserlerin ilk durağı Mut ilçesi olurken, sırasıyla, Silifke, Bozyazı, Anamur, Aydıncık, Tarsus, Gülnar ilçelerinin yanı sıra; şehir merkezinde de Toros Üniversitesi'nin mezuniyet töreniyle devam etti.

"MERSİNLİ VATANDAŞLARIMIZA REPERTUARIMIZLA EŞLİK EDİYORUZ"

Toros Üniversitesi'nin davetini karşılıksız bırakmayıp öğrencilere güzel zaman geçirmelerini sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sorumlusu Gökhan Kurt, "Toros Üniversitesi'nin mezuniyet töreni vardı ve bizde bu organizasyonda yer alarak, onlara repertuarımızla eşlik ettik" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Kent Orkestrasıyla birlikte, şehrin her yerinde düzenledikleri müzik dinletileri ve konserlerini Mersin halkıyla buluşturduklarını belirten Kurt, "Böyle etkinliklerimizi sürekli yaparak hem Mersin halkının hem de gençlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü onlara hizmet etmek için buradayız. Repertuarımıza son çıkan parçaları ekledik ve gençlerimizin çok keyifli zaman geçirdiğine inanıyoruz" dedi.

Tarsus Yarenlik Alanı'nda yeni düzenlenen konserlere de vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, çalınan birbirinden güzel eserlere de eşlik ettiler. Her yaş grubundan yurttaşın katılım gösterdiği konserlerde dans eden vatandaşlar, özellikle Türk Müziği konserinde halaylar çekerek doyasıya eğlenme şansı buldular.