Mersin Büyükşehir Belediyesi, Taşhan'da Açık Hava Sinema Etkinliği Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ilçe merkezinde yer alan tarihi Taşhan'da çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenledi. Aileleriyle birlikte açık havada 'Astronot Köpekler' adlı animasyon filmini izlemenin tadını çıkaran çocuklar, yaz tatilinin son hediyesini Büyükşehir'den aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür sanat faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla hem merkezde hem ilçelerde etkinler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mut ilçe merkezinde çocuklara yönelik açık havada film etkinliği düzenledi. Tarihi Taşhan'da gerçekleşen etkinlikte çocuklar, 'Astronot Köpekler' adlı animasyon filmini izledi.

Yaz tatilinin son hediyesini Büyükşehir'den alan çocuklar, keyifli bir akşam geçirdi. Aileleriyle birlikte açık havada film izlemenin tadını çıkaran çocuklar, okullar açılmadan önce bol bol moral depolayıp mutlu oldu.