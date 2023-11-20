Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Uluslararası Tarsus Festivali'nde Halk Dansı Toplulukları ile Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Uluslararası Tarsus Festivali'nde 11 ülkeden gelen Halk Dansı Toplulukları ve misafirlerle bir araya geldi. Seçer, festivaldeki gösterileri izleyerek misafirlere teşekkür etti ve gelecek yıl yapılacak festivali davet etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Tarsus Festivali'nin son gününde, festival boyunca birbirinden renkli gösterilerini katılımcılarla buluşturan Uluslararası Halk Dansı Toplulukları ve misafirler ile bir araya geldi. Festivale; Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Estonya, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Romanya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, İran ve Yunanistan'dan Halk Dansları Toplulukları katılım sağladı.

11 ülkeden 300 katılımcının yer aldığı Uluslararası Halk Dansları Toplulukları ile gerçekleşen buluşmaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Çağan Coşkuner ve 11 ülkeden festivale katılım sağlayan Uluslararası Halk Dansları Toplulukları yer aldı.

"ŞİMDİDEN GELECEK YIL YAPACAĞIMIZ FESTİVALE SİZLERİ DAVET EDİYORUM"

Etkinlikte konuşan Başkan Seçer, dünyanın birçok yerinden gelen ve Tarsus'ta kültürünü tanıtan misafirlere teşekkür ederek, "Umarım keyifli bir 3 gün geçirmişsinizdir. Bizim halkımız sizden çok keyif aldı, hepinize çok teşekkür ediyorum. Her biriniz değerli ülkenizin geleneklerini, göreneklerini ve halk danslarını yurttaşlarımıza sergilediniz, onlara hoşça vakit geçirttiniz. Festivaller, özellikle uluslararası niteliği olanların farklı ülkelerden insanları, kültürleri bir araya getirmeli. Barışın, dostluğun, kardeşliğin ateşi yakılmış olmalı" dedi.

Misafirlere, "Mersini beğendiniz mi, festivali nasıl buldunuz?" diye soran Seçer, yoğun alkışlarla yanıt aldı. Gelecek yıl gerçekleştirecekleri festivale de misafirleri davet eden Seçer, "Tüm gruplara, halk dansları sanatçılarımıza, onlara eşlik eden herkese sonsuz teşekkürlerini bildirmek istiyorum. Ülkenize döndüğünüzde oradaki yurttaşlarınıza Türk halkının sevgilerini, selamlarını götürün" diye konuştu.

Seçer'in konuşmasının ardından ülkelerin Halk Dansları Toplulukları ile Seçer arasında karşılıklı hediyeleşme oldu. Halk Dansları Toplulukları Seçer'e hediyelerini takdim ederken, festivalden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve misafirperver Mersin halkına teşekkürlerini ilettiler.

Hediyeleşmenin ardından Estonya, Gürcistan, Ukrayna, Yunanistan, İran, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halk Dansları Toplulukları birbirinden güzel ve keyifli gösterilerini sergiledi ve Seçer de ilgi ile izledi. Gösteri kapsamında ayrıca İran Halk Dansları Topluluğu Seçer'e özel şiir okudu. Seçer buluşmadan alkışlar eşliğinde uğurlandı. Son olarak da tüm topluluklar ile Seçer festival anısı olarak fotoğraf çektirdi.