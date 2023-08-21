Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Aşure Programına Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Pazarcıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği aşure programına katıldı. Başkan Seçer, aşure etkinliklerinin geçmişi hatırlamak ve bir arada olmak adına önemli bir vesile olduğunu belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Pazarcıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği aşure programına katıldı.

Aşure etkinliklerinin geçmişi hatırlamak ve bir arada olmak adına önemli bir vesile olduğunu söyleyen Başkan Seçer, "Aşure bir vesile, önemli olan burada bir arada olmak ve geçmişi yad etmek, hatırlamak, bunları konuşmak" dedi. Mersin'in önemli ve özellikli bir yer olduğunu belirten Seçer, "Özellikle içinde bulunduğumuz şu mekanın, yani Pazarcıklıların, Maraşlıların 1970'li yılların sonunda yaşadığı Kerbela'nın hala ailelerde büyükler tarafından anlatıldığı zaman tüyleri diken diken ettiğini, içimizin ağladığını biliyoruz. Hepimizin ailesinde var. Biz bugün o yaşanılanları bir daha topluma yaşatmamak için ne yapabiliyoruz, nasıl mücadele ediyoruz? Ben buna bakarım. Gerisi lafı güzaf. Belediye başkanınız olarak bu bölgeye hangi nedenle, nereden gelmiş olursa olsun dili, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi ne olmuş olursa olsun herkesi burada huzurla ve güvenle yaşatmak, herkesin kendisini iyi hissetmesini sağlamak benim her şeyden önce insani ve vicdani görevim. Sonra hukuki ve idari görevim" ifadelerini kullandı.

Pazarcıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Doğan Döldoş ise, "Bugünkü organizasyonumuza katılarak bizlere destek olan başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Derneğin bahçesinde düzenlenen programa, Başkan Seçer ve Meral Seçer'in yanı sıra, Alevi Bektaşi Federasyonu İnanç Kurulu ve Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, Pazarcıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Doğan Döldoş, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, dernek, oda temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MERSİN