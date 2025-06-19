Mermer Sanatı Afyonkarahisar'da Hayat Buldu

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Afyonkarahisar'daki blok mermer fuarında sanatçılar, mermerden motosiklet ve selam veren ayı figürleri gibi eserler oluşturdu. Fuarda sergilenen eserler büyük ilgi topladı ve mermerin sanatla buluşması ön plana çıktı.

Mermer sanatçıların elinde bir birinden güzel eserlere dönüştü

Sanatçılar bir aylık atölye çalışmasıyla mermerden motosiklet ve selam veren ayı figürleri yaptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün kapılarını açan blok mermer fuarında sanatçıların mermeri işleyerek yaptıkları bir birinden güzel eserler görücüye çıkarken, sanatçıların mermeden yaptıkları motosiklet ile selam veren ayı figürü ise büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valiliği ve paydaşlarının destekleri ile Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı dün kapılarını açtı. 217 firmanın katıldığı fuara yurt dışından çok sayıda ziyaretçide geldi. Blok mermerlerin sergilendiği fuarda aynı zamanda sanatçılarında mermeri işleyerek yaptıkları eserler Karamehmet Sanat Sokağı isimli bölümde sergilenmeye başlandı. Stantta mermerden motosiklet, deve ve ayı gibi figürler büyük ilgi görürken, sanatçılardan Ali Güray eserlerle ilgili yaptığı açıklamada, mermer konusunda Afyon'un tarihte her zaman önemli bir şehir olduğuna dikkat çekti. Güray, "Mermer konusunda Afyon önemli bir yer. Bakıldığı zaman dünyanın mermer ihtiyacının önemli bir kısmı bu şehirden çıkıyor. Mermerin olduğu yerde sanatın olması şart" dedi.

"Afyon çok önemli bir kent mermer ve sanat açısından"

Afyonkarahisar'ın mermer ve sanat noktasında geçmişinin antik çağlara kadar dayandığına dikkat çeken Güray, "Eski antik dönemlerde yapılan ilk heykel ve sütunlar Afyonkarahisar'dan gitmiştir. Buradan çıkarılan mermerler Roma'ya, Mısır'a, Efes'e ve Didim'e gitmiştir. Aklınıza gelebilecek her türlü antik kente buradan hazırlanan mermerle gitmiştir. Bu yüzden Afyon çok önemli bir kent mermer ve sanat açısından. Motosiklet, deve ve ayı gibi figürlerin hepsi fantastik eserler. Bunları özellikle çocuklar ve gençler çok seviyor. Gençler bunlarla fotoğraf çektiriyor. Aynı zamanda burada geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Frig Vadisi'nde Aslanlıkaya figürleri de var. Sanatçı Arkadaşlarımızı buraya davet ettim ve 1 ay boyunca atölyede verilen taşlarla çalıştık. İşlediğimiz eserleri de buraya getirip sergilemeye başladık" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, fuarın 21 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Kültür Sanat
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