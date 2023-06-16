Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin kültürüne ve tarihine ışık tutmak, sanatla iç içe bir nesil yetiştirmek ve 7'den 70'e tüm kursiyerlerin hoş zaman geçirmesini sağlamak amacıyla ilçeye kazandurulan Merkezefendi Sanat Merkezi'ndeki kurslar devam ediyor.

Merkezefendi Sanat Merkezi'nde kurslar devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kültürün ve sanatın merkezi olan Merkezefendi'miz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Sanat alanındaki hizmet ve projelerine devam eden Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin kültürüne ve tarihine ışık tutmak, sanatla iç içe bir nesil yetiştirmek ve 7'den 70'e tüm kursiyerlerin hoş zaman geçirmesini sağlamak amacıyla ilçeye kazandurulan Merkezefendi Sanat Merkezi'ndeki kurslar devam ediyor.

Merkezefendi Mahallesi Çam Sokak'taki merkezde; piyano, keman, gitar, perküsyon, bateri, bağlama, bas gitar, elektro gitar, çello, klarnet, şan, ritim ve orff gibi enstrüman kursları ve seramik, tel kırma ve ev dekorasyonu kursları veriliyor. Güzel Sanatlar Lisesi'ne ve fakültesine hazırlanmak isteyen öğrencilere Merkezefendi Sanat Merkezi'nde 'Akademik Resim' kursu da veriliyor.