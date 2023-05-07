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Merkezefendi Kent Tiyatrosu Çocuklar İçin 'Üç İyi' Oyununu Sahneledi

Merkezefendi Kent Tiyatrosu Çocuklar İçin 'Üç İyi' Oyununu Sahneledi

Kültür Sanat Haberleri

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, çocuklar için 'Üç İyi' isimli oyunu sahneledi. Senaryosunu Merkezefendi Kent Tiyatrosu yazarlık kursiyerinin yazdığı, müziklerini Merkezefendi Belediye Orkestrası'nın bestelediği ve Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncularının oynadığı 'Üç İyi' isimli tiyatro oyunu çocuklarla buluştu. Çocuklardan beğeni toplayan oyunda doğaya saygı, hayvan sevgisi, dostluk ve arkadaşlık gibi değerler anlatıldı.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, çocuklar için 'Üç İyi' isimli oyunu sahneledi.

Senaryosunu Merkezefendi Kent Tiyatrosu yazarlık kursiyerinin yazdığı, müziklerini Merkezefendi Belediye Orkestrası'nın bestelediği ve  Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncularının oynadığı 'Üç İyi' isimli tiyatro oyunu çocuklarla buluştu.

Çocuklardan beğeni toplayan oyunda doğaya saygı, hayvan sevgisi, dostluk ve arkadaşlık gibi değerler anlatıldı.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

hayvan sevgisi Merkezefendi Kültür Sanat Haberler

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