Merkezefendi'de 19 Mayıs coşkusu: Fener Alayı ve Melek Mosso konseri

Merkezefendi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen Fener Alayı ve Melek Mosso konserine Denizlililer yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Merkezefendi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. İlk olarak binlerce vatandaşın katılımı ile Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Merkezefendi Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile marşlar söyledi. Yürüyüş, Merkezefendi Kültür Merkezi'nin konser alanında sona erdi. Konser alanını hınca hınç dolduran Merkezefendili ve Denizlililer, Melek Mosso'nun sahneye çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Mosso, birbirinden güzel şarkılar ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. İki saat süren konser boyunca vatandaşlar Mosso'ya eşlik etti. Melek Mosso, memleketine geldiği için de ayrı bir heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Doğan, "Bugün çok anlamlı, çok özel ve çok güzel bir gün. Hep birlikte, büyük bir coşkuyla bayramımızı kutluyoruz. Bizler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan, ilimden, bilimden ve akıldan bir an olsun ayrılmadık, ayrılmayacağız. Bağımsızlığını büyük bir mücadele ile kazanan bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak olanlar, güvendiğimiz, inandığımız ve her zaman yanında olduğumuz gençlerimizdir. Bayraklarımızla, marşlarımızla, şarkılarımızla ve tüm heyecanımızla bayramın coşkusunu yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ