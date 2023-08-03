Merkezefendi Belediyesi Yaratıcı Drama Kursu'nda 80 Öğrenci Eğitim Görüyor

Merkezefendi Belediyesi'nin açtığı Yaratıcı Drama Kursu'nda 80 öğrenci eğitim görüyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'İlçemizdeki kültür ve sanat sevgisini git gide büyütüyoruz' dedi. Kültür ve sanat alanında tüm vatandaşlar için kurslar açan Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki faaliyetlerini sürdürüyor. Çocukların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine ve yaratıcılıklarına katkıda bulunmak amacıyla açılan Yaratıcı Drama Kursu'nda uzman eğitmenler tarafından eğitim veriliyor. 80 küçük öğrenci temel oyunculuk becerilerinin yanı sıra doğaçlama, yaratıcılık ve konsantrasyon konularında eğitim alıyor. Yaratıcılığı artıran ve hayal gücünü geliştiren çocuk oyunları ile zenginleştirilen kurslar ile öğrencilerin yaratıcı drama alanında hızlı bir gelişim göstermesi sağlanıyor. 5-6 yaş, 7-9 yaş ve 10-12 yaş arasındaki öğrencilere Merkezefendi Kültür Merkezi'nde verilen eğitimler 5 Eylül'e kadar devam edecek. Yaratıcı drama eğitimleri ile çocukların öğrenme sürecini eğlenceli hale getirdiklerini belirten Başkan Doğan, şunları söyledi: 'Minik öğrencilerimiz için açmış olduğumuz yaratıcı drama kursumuzda onlarca çocuğumuz eğitim görüyor. Kursa katılan çocuklarımıza ses nefes egzersizleri, rol çalışmaları, oyunculuk ve birçok konuda eğitimler veriliyor. Yaptığımız etkinlik ve çalışmalar ile ilçemizdeki kültür ve sanat sevgisini git gide büyütüyoruz.'

Merkezefendi Belediyesi'nin açtığı Yaratıcı Drama Kursu'nda 80 öğrenci eğitim görüyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizdeki kültür ve sanat sevgisini git gide büyütüyoruz" dedi.

Kültür ve sanat alanında tüm vatandaşlar için kurslar açan Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki faaliyetlerini sürdürüyor. Çocukların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine ve yaratıcılıklarına katkıda bulunmak amacıyla açılan Yaratıcı Drama Kursu'nda uzman eğitmenler tarafından eğitim veriliyor.

80 küçük öğrenci temel oyunculuk becerilerinin yanı sıra doğaçlama, yaratıcılık ve konsantrasyon konularında eğitim alıyor. Yaratıcılığı artıran ve hayal gücünü geliştiren çocuk oyunları ile zenginleştirilen kurslar ile öğrencilerin yaratıcı drama alanında hızlı bir gelişim göstermesi sağlanıyor. 5-6 yaş, 7-9 yaş ve 10-12 yaş arasındaki öğrencilere Merkezefendi Kültür Merkezi'nde verilen eğitimler 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Yaratıcı drama eğitimleri ile çocukların öğrenme sürecini eğlenceli hale getirdiklerini belirten Başkan Doğan, şunları söyledi:

"Minik öğrencilerimiz için açmış olduğumuz yaratıcı drama kursumuzda onlarca çocuğumuz eğitim görüyor. Kursa katılan çocuklarımıza ses nefes egzersizleri, rol çalışmaları, oyunculuk ve birçok konuda eğitimler veriliyor. Yaptığımız etkinlik ve çalışmalar ile ilçemizdeki kültür ve sanat sevgisini git gide büyütüyoruz."