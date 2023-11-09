Merkezefendi Belediyesi'nden 'Atatürk Diyor ki' Oratoryosu

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Merkezefendi Belediye Orkestrası'nın 'Atatürk Diyor ki' 10 Kasım Oratoryosu izleyenlerden tam not aldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan, ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz' dedi.

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Merkezefendi Belediye Orkestrası'nın 'Atatürk Diyor ki' 10 Kasım Oratoryosu izleyenlerden tam not aldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan, ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel bir oratoryo gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Merkezefendi Belediye Orkestrası'nın birlikte hazırladığı 'Atatürk Diyor ki' 10 Kasım Oratoryosu sahnelendi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin ve hikayelerin, Cumhuriyetin Türk milletine kazandırdıklarının anlatıldığı gösteride duygulu anlar yaşandı. Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu dolduran Merkezefendili ve Denizlililer, oratoryo sonunda oyuncuları ve orkestrayı ayakta alkışladı.

"ATATÜRK'Ü HER ZAMAN YAŞATACAĞIZ"

Oratoryonun hazırlanmasında emeği geçen tiyatro ve orkestra ekibi ile kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkür eden Başkan Doğan, şunları söyledi:

"Merkezefendililer, Atası'na ve Cumhuriyet değerlerine sımsıkı sahip çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Cumhuriyetin ardından geçen koskaca bir yüzyıl. Cumhuriyetin 100. yılını bir iki güne sığdırmak olmazdı. Bu anlamlı günü 7'den 70'e herkesin talebine göre kutlamamız gerekiyordu. Bizler bir sürü etkinlik düzenledik. Merkezefendi Belediyemizin kent tiyatrosu ve belediye orkestrası bizlere o günleri anlatan ve o duyguyu anlatan bir oratoryo sergiledi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını anlatan çok güzel bir oratoryo izledik. Atatürk'ün fikirlerini, eylemlerini ve devrimlerini yaşatmak için mücadele edeceğiz. Sizler var olduğunuz sürece, bizler Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığımız sürece, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman yaşatacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, rahmet ve özlemle anıyorum."