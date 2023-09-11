Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu Ücretsiz Oyun Sahneleyecek

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, hafta sonu ücretsiz olarak sahneleyecekleri oyunla tiyatro severler ile bir araya gelecek.

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, hafta sonu ücretsiz olarak sahneleyecekleri oyunla tiyatro severler ile bir araya gelecek.

Kültür ve sanat faaliyetlerine tiyatro oyunları ile devam eden Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına yoğun bir tempo ile Merkezefendi Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Merkezefendi Kent Tiyatrosu 4. sezonunda perdesini 16 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Muzaffer İzgü'nün kaleme aldığı 'Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?' isimli tiyatro oyunu ile açacak.

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularının sahne alacağı oyun Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon'da oynanacak. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek ücretsiz oyuna davetiye ile giriş yapılacaktır. Vatandaşlar, oyun davetiyelerini Merkezefendi Kültür Merkezi'nden temin edebilecek. - DENİZLİ