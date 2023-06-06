Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu Korofest Denizli'de sahne alacak

Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Korofest Denizli'de sahneye çıkacak.

Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Geçen yıllarda belediye bünyesinde ilk kez kurulan Çok Sesli Koro, birçok festivalde sahne alarak sanatseverlere keyifli anlar yaşatıyor. Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Korofest Denizli'de sanatseverler ile buluşacak.

Sevgi Utma şefliğindeki koro, 7 Haziran Çarşamba günü saat 15.15 ile 17.00 saatleri arasında Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne alacak.