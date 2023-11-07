Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Merkezefendi Belediye Orkestrası, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için 'Atatürk Diyor ki' 10 Kasım Oratoryosunu sahneleyecek. Oratoryoda, Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet'in Türk milletine sağladığı değerler anlatılacak.

Merkezefendi Belediyesi 'Atatürk Diyor ki' Oratoryosunu Sahneleyecek

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Merkezefendi Belediye Orkestrası, 'Atatürk Diyor ki' 10 Kasım Oratoryosunu sahneleyecek.

Merkezefendi Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Merkezefendi Kültür Merkezi'nde bir program hazırladı. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Merkezefendi Belediye Orkestrası'nın birlikte hazırladığı 'Atatürk Diyor ki' 10 Kasım Oratoryosu, 8 Kasım Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek 10 Kasım Oratoryosunda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve hikayeleri anlatılacak, Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Cumhuriyet'in Türk milletine ne gibi değerler sağladığı ele alınacak.