Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği Başlıyor

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği, 6 Ekim Cuma günü başlıyor. Şenlikte kitap imza günleri, konserler, sergiler, söyleşiler, yarışmalar, türkü ve şiir dinletileri yer alacak.

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği, 6 Ekim Cuma günü başlıyor. Kitap imza günleri, konserler, sergiler, söyleşiler, yarışmalar, türkü ve şiir dinletilerinin yer alacağı şenlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi önünde geleneksel baca yakma töreni ve kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 8. Menteşe Kültür ve Sanat Şenlikleri'ne yönelik yaptığı davette, "Bu yıl 8'incisini düzenleyeceğimiz şenlikler ile halkımız birbirinden değerli sanatçılar ve yazarlarla buluşacak, çeşitli etkinliklerde bir araya gelecek. Birbirinden farklı kültürel ve sanatsal etkinliklerin yer alacağı şenliğimiz 6 Ekim Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Cumhuriyetimize yakışır bir şekilde kutlayacağımız 8. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.