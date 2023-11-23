Menteşe Belediye Tiyatrosu 'Son Kaçamak' adlı oyunu sahneleyecek

Menteşe Belediye Tiyatrosu 28 Kasım 2023 Salı günü 'Son Kaçamak' adlı oyun ile perdelerini açıyor. İngiliz oyuncu ve tiyatro yazarı Robin Hawdon'un imzasını taşıyan komedi türündeki oyunun yönetmenliğini Önder Çakır yapacak.

Tiyatro severleri oyunu izlemeye davet eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Sahne sanatlarının en eskisi olan tiyatroya ilgi kentimizde her geçen gün artıyor, salonlarımız doluyor. Bu ilgi bizleri de sevindiriyor. Belediye olarak kültür sanat alanında önemli işler yaptığımıza inanıyorum. Öyle ki belediyemiz tiyatrosunda 4 sınıfımızda 120 çocuk tiyatro ve yaratıcı drama eğitimleri alıyor. 5 sınıfta 95 yetişkin tiyatro öğrencimiz var. Kötekli Mahallemizdeki Gençlik Merkezinde ise 50 üniversitesi öğrencimiz aynı şekilde tiyatro üzerine eğitimler alıyorlar. Tamamen ücretsiz olan kurslarımız belediyemizin tiyatro eğitmenleri tarafından veriliyor" dedi.

Başkan Gümüş, "Belediye tiyatrosu olarak çok yakında iki önemli projede hayata geçmiş olacak. Bir İngilizce bir de müzikal bir tiyatro oyunu. Ekibimiz, çevirisini ve dramaturjisini tamamen kendisinin yaptığı ingilizce yetişkin tiyatro oyununun provalarına devam ediyor. Bir de müzikal bir oyun sahnelenecek. Tiyatro ekibimiz büyük prodüksiyonlu müzikal bir Çocuk Tiyatrosunu sahneye taşıyacaklar. Müzikal oyununun provalarına da önümüzdeki günlerde başlayacaklar" dedi.

Menteşe Belediyesi olarak kültür sanat alanında yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Başkan Gümüş, "Menteşe'de yapılan kültürel ve sanatsal faaliyet çocuklarımızın gençlerimizin gelişimine de çok önemli katkılar sağlıyor. Kurslarımız sayesinde çocukların özgüvenleri geliyor, kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Bu anlamda belediye olarak kültür sanat alanında yapılan yatırımlara ve projelere her zaman destek oluyoruz" diye konuştu.

Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun 28 Kasım 2023 Salı günü saat: 20.00'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde ücretsiz sahneleyeceği 'Son Kaçamak' adlı komedi oyunu evlilik konusunu işliyor.