Menemenli çömlek ustaları İtalya'da büyük başarı elde etti

İzmir'in Menemen ilçesinin hünerli çömlek ustaları, İtalya'nın Savona kentinde düzenlenen Dünya Çömlek Ustaları Festivalinde 6 derecenin 4'ünü alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Menemen'in değerli çömlek ustalarını yalnız bırakmayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "İtalya'dan yine ödüllerle dönen kıymetli ustalarımız sayesinde gururlandık" dedi.

İtalya'nın Savona kentinde düzenlenen Uluslararası Çömlek Festivalinde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Menemen rüzgarı esti. Dünyanın çeşitli kentlerinden gelen çok sayıda seramik sanatçısı hünerlerini sergilerken, katılımcılar fuar alanında yer alan eserleri görme imkanı buldu. Menemen standı ziyaretçilerin yine ilgi odağı oldu. Dünya şampiyonluğu için farklı ülkelerden gelen sanatçılar, iki turdan oluşan yarışmada ter döktü. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da, seramik sanatçılarını kendilerine hayran bırakan Menemenli çömlek ustalarını yalnız bırakmadı. Büyük rekabetin oluştuğu festivalin finaline Menemenli çömlek ustaları damga vurdu. Dünya Çömlek Ustaları Festivalinde 'Estetik' dalda dünya birincisi Ayhan İde, 'Estetik' ve 'Teknik' dalda dünya ikincisi Oktay İde ve 'Teknik' dalda da Ahmet Taşhomcu üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Menemenli çömlek ustalarının 6 dereceden 4'ünü kazanması Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ı gururlandırdı. Ödül töreninde konuşan Pehlivan, "Öncelikle Savona Belediye Başkanımız Marco Russo ve ekibine konukseverliği ve ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreç içinde ortak projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bizim için değerli bir kazanım oldu. Savona'da sizlerle birlikte olmaktan çok keyif aldık ve mutlu olduk. Sizleri de 15-17 Eylül tarihleri arasında ikincisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Çömlek Festivali'nde görmeyi çok istiyoruz. Dereceye giren tüm sanatçılarımızı da canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Festivale dair görüşlerini de ifade eden Pehlivan, "Farklı ülkelerden yarışmaya katılarak becerilerini sergileyen birbirinden kıymetli ustalarla birlikte olmak, onları tanımak, tanışmak harika bir duyguydu; ayrıca Savona Belediye Başkanı Marco Russo beyin iki güzide ilçenin kardeş şehir olmaları önerisini de hayata geçirmeye karar verdik. Bununla birlikte Celle Belediye Başkanı hanımefendi Caterina Mordeglia'a ile de tanışma ve davet etme fırsatımız oldu. En önemlisi Menemen çömlekçiliğini bir kez daha ustalarımızın hünerli elleri sayesinde dünyaya duyurduk. 6 dereceden 4'ün kazanarak evimize dönüyoruz. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Menemen çömlekçiliğini hak ettiği noktaya taşımak için yapmış olduğumuz birlikteliğimiz, güçlenerek ve gelişerek devam edecek. Menemenli ustalarımızın eserlerini dünyaya duyurmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR