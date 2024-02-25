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Menemen'de Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi Düzenlendi

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Menemen Belediyesi tarafından Türkelli Deve Güreşi Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda çevre illerden 165 deve katıldı. Deve güreşlerini AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da izledi. Etkinlikte halk oyunu ekipleri ve mehter takımı da gösteri sundu.

Menemen ilçesinde 11'inci Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi düzenlendi.

Menemen Belediyesi tarafından Türkelli Deve Güreşi Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyon için çevre illerden 165 deve getirildi.

Deve güreşlerini AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da izledi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan, etkinlikte yaptığı konuşmada, gerçekleştirdikleri projelerle Menemen'i kuzeyin parlayan yıldızı haline getirdiklerini söyledi.

Pehlivan, projeleri hayata geçirirken Hamza Dağ'dan da büyük destek gördüklerini ifade etti.

Halk oyunu ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte mehter takımı da konser verdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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