Menderes'te düzenlenen 15. Uluslararası Altın Saat Kulesi Ödülleri Festivali renkli görüntülerle sona erdi.

Menderes Belediyesi'nin destekleriyle Anadolu Üniversitesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Altın Saat Kulesi Ödülleri Festivali sona erdi. Dernek Başkanı Gazeteci Nihat Sözeri'nin koordinatörlüğünde Ömer Halisdemir Parkı'nda düzenlenen festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

YOĞUN PROGRAM

Coşku içinde gerçekleşen festival, 5 gün sürdü. Festival kapsamında açık oturumlar, dans gösterileri, konserler, halk dansları, şiir dinletileri ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Kültür sanat etkinlikleriyle, festivalleriyle öne çıkan bir Menderes için çalıştıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Her yıl büyük bir coşkuyla düzenlenen Uluslararası Altın Saat Kulesi Ödülleri Festivali'ne bu yıl da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. 15. kez düzenlenen festival kapsamında çok değerli isimleri ilçemizde ağırlamanın yanı sıra birçok etkinliği de gerçekleştirdik. Menderes Belediyesi olarak ilçemizin tanıtımına katkı sunan bu tür organizasyonlara destek vermeyi sürdüreceğiz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarken, vatandaş odaklı hizmetlerimizle 7'den 70'e herkesin yanında olacağız. Festivalin gerçekleşmesine katkı sunan isimlere Menderesli hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi.