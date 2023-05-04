Menderes Belediyesi Uçurtma Şenliği Samandağ'da yapılacak

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, bu yıl 6 Mayıs'ta Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilecek.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, bu yıl 6 Mayıs'ta Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaralarını samak üzere bölgede desteğini sürdüren Menderes Belediyesi, şimdi de depremzede çocuklar için Samandağ'da olacak. Menderes Belediyesi Başkanvekili Erkan Özkan, geleneksel Uçurtma Şenliği'nin bu yıl Samandağ'da yapılması için harekete geçti.

6 Mayıs Cumartesi günü Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Defne Samandağ gönüllüleri işbirliği ile Samandağ'ın semalarını uçurtmalar süsleyecek.

Şenlikte çocuklara, uçurtma ve çanta dağıtılıp; kek, meyve suyu, lolipop gibi ikramlarda bulunulacak.

"HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN"

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, Uçurtma Şenliği ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yaşanılan deprem felaketinin üzerinden 3,5 ay geçmesine rağmen acımız hala taze. Vatandaşlar yaralarını sarmaya devam ederken bir nebze orada ki vatandaşlarımızın bilhassa çocuklarımızın gündemini değiştirmek için geleneksel Uçurtma Şenliğimizi Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapacağız. Hazırlıklarına başladığımız uçurtma şenliği için şimdiden çok heyecanlıyız, ekibimizle bir arada tüm çalışmaları titizlik ile yürütüyoruz. 6 Şubat'tan beri hiçbirimiz eskisi gibi değiliz. Gerek sahil yakınındaki tesis ve yerleşim alanlarımızda gerekse merkez mahallelerimizde birçok depremzede vatandaşımızı ağırlıyoruz. Yaraların biraz olsun sarılması için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü vatan bilincine, dayanışmaya, kardeşliğe canı gönülden inanıyoruz. Yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen kesimin maalesef çocuklar olduğunun da bilincindeyiz. Bu sebeple, hem bugünümüz hem yarınımız için bu seneki şenliğimizi Hatay ili Samandağ ilçesindeki depremzede çocuklarımız ile birlikte yapmaya karar verdik. Uçurtma Şenliği'miz dayanışmayla renklensin istedik. Uçurtmalarımız bu sene Samandağlı çocukların ellerinde uçacak, çocuklarımızın hayalleri gökyüzüne taşınacak. Samandağ ve Menderes aynı gökyüzü altında el ele olacak. Her şey çocuklarımız için, her şey daha güzel yarınlar için.Bu vesileyle 6 Mayıs tarihinde 11.00-12.00 saatlerinde bizimle olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum."