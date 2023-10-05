Menderes Belediyesi Ücretsiz Tiyatro Kursları Başvuruları Başladı

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenecek ücretsiz tiyatro kursları için başvuru süresi başladı. Başvurular, 13 Ekim'e kadar alınacak.

Menderes Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek tiyatro kursları için başvuru süresi başladı.

Menderes Belediyesi tarafından sürdürülen kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Haydi sahne sırası sende" sloganıyla tiyatro kursu düzenlenecek. Ücretsiz kursa katılmak isteyen vatandaşlar için başvurular alınmaya başlandı.

Tiyatro deneyimini sahnede yaşamak isteyen vatandaşlar, 13 Ekim'e kadar başvurularını, 1 adet fotoğraf ve 1 kimlik fotokopisiyle Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapabilecek. Kayıtların ardından Klaros Tiyatro Topluluğu tarafından doğaçlama, mimik, rol, ses, diksiyon üzerine eğitimler verilerek, tiyatro ve sahneye ilişkin bilgiler kurs katılımcılarına aktarılacak.

Kültür ve sanatla dolu bir Menderes için çalıştıklarını belirten Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "İlçemizde gerçekleştirdiğimiz kültür sanat etkinliklerimize devam ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı kültür ve sanatla iç içe tutmak. Bu kapsamda da ücretsiz tiyatro kursumuzu başlatıyoruz. Başvuru sürecimiz başladı. 13 Ekim tarihine kadar başvuruları tamamlayıp, tiyatro eğitimlerini başlatacağız. 18 yaşını doldurmuş tüm hemşehrilerimizi bu güzel kurstan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.