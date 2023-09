Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, Uluslararası Altın Saat Kulesi Ödülleri Festivali'nde ödüllendirildi

Uluslararası Altın Saat Kulesi Ödülleri Festivali 15'inci kez İzmirlilerle buluştu. Festivalde, Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan da başarılı çalışmaları dolayısıyla ödüllendirildi.

Menderes Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 15. Uluslararası Altın Saat Kulesi Ödülleri Festivali, Cumhuriyet kortejiyle başladı. Kortej sonrası Menderes Ömer Halisdemir Parkı'nda gerçekleşen festival açılışına ise Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, S.S. İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Etkinlikte ilçeye yapmış olduğu hizmetler nedeniyle Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan da plaketle ödüllendirildi.

5 GÜN PROGRAM

1 Ekim Pazar günü sona erecek festival, renkli görüntülere sahne olacak. Gün boyu sürecek etkinliklerde açık oturumlar, dans gösterileri, konserler, halk dansları, şiir dinletileri ve çeşitli yarışmalar yer alacak.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Menderes Belediye Başkanvekili Özkan, şunları söyledi:

"15. Uluslararası Altın Saat Kulesi Ödülleri Festivali'ne ev sahipliği yapmak bizim için ayrı bir mutluluk. Sadece başarının ödüllendirildiği bu organizasyonda bugüne kadar birçok isim ödülün sahibi oldu. Ülkemizde çok değerli sanatçı, iş insanı, siyasetçi ve spor insanının yanı sıra uluslararası alandan da isim ve kuruluşları ağırlamanın onurunu yaşadık. Menderes Belediyesi olarak ilçemizin tanıtımına katkı sunan projeleri hayata geçirirken bu tür organizasyonlara da destek vermeyi sürdürüyoruz. Amacımız kültür sanat etkinlikleriyle, festivalleriyle öne çıkan bir Menderes inşa etmek. Her alanda en iyi olmak için var gücümüzle çalışırken, insan odaklı hizmetleri hemşehrilerimize sunma gayretindeyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım İzmir'in gözbebeği Menderes'imizin geleceğine katkı koyacak her işte varız. Canla, başla çalışmalarımızı sürdürürken herkesin ve her kesimin sesi olmaya devam edeceğiz."