Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan Aşure Etkinliğine Katıldı

Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan katıldı.

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi tarafından düzenlenen aşure hayrına ve Kerbela şehidi Hz. Hüseyin'in anma etkinliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

HERKESİN YANINDAYIZ

Etkinliğin büyük bir anlam ve önemi olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, " Bu özel ve anlamlı günde vatandaşlarımızla olmak benim için de önem arz ediyor. Çünkü Muharrem Ayı, bünyesinde birçok önemli ve ibret alınması gereken olay barındırmaktadır. İçerisinde paylaşmanın, şükretmenin, bir arada olmanın yanı sıra; zulme boyun eğmeyen, adaletten ve doğruluktan ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi hüznünü de barındıran bu ayın anlam ve önemini içselleştirmeliyiz. Menderes Belediyesi olarak bu duygu yoğunluğunu yaşarken birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız güzel ilçemizde herkesin sesi olmak adına çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızda Alevi canlarımızın da yanında yer alıyoruz. 20 yıldır hasretle beklenen Cem evinin temelini geçtiğimiz yıl hep birlikte attık. Tamamlandığında eğitimi, hizmeti, inancı ile komplike yaşayan bir mabedi Menderes'imiz kazanmış olacak. Şunun bilinmesini istiyorum; bugün olduğu gibi yarın da ben ve çalışma arkadaşlarım her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Her daim onlar için görevimizi icra etmeye ve güzel ilçemizde birlik beraberlik ruhumuzu yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, Muharrem ayının dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine; gözyaşı ve zulmün sona ermesine vesile olmasını diliyorum" dedi.